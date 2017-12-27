"Silvan dünyanın önemli üretim merkezi haline gelecek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu bereketli topraklar ve ovalar suyla buluşacak, zenginlik ve refah bu bölgeye akacak. Diyarbakır ve Silvan ilçesi sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli üretim merkezi haline gelecek. Bunların hepsi çok büyük bir geleceğin çok büyük gerçekleridir." dedi.

Vali Güzeloğlu Silvan ilçesindeki temasları kapsamında belediye konferans salonunda muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda Silvan'da devam eden yatırımları ve hizmetleri gözden geçireceklerini dile getiren Güzeloğlu, muhtarların kendilerine aktaracakları sorunları not alarak, kamu kurum müdürleriyle takibini yapıp millete hizmet olarak dönmesini sağlayacaklarını söyledi.

Güzeloğlu, devletin bütün kurumlarının ve imkanlarının millete hizmet için var olduğunu ve bu dertle dertlendiklerini vurgulayarak, bu çaba, heyecan ve inançla bugünü dünden, yarını da bugünden daha güzel etme gayretinde olduklarını aktardı.

Silvan'ın 93 mahallesinde eğitimden sağlığa, fiziki altyapıdan, yol ve diğer alanlardaki yatırımları gönül birliğiyle gerçekleştireceklerini ifade eden Güzeloğlu, Türkiye'nin büyük bir dönüşüm ve gelişim içerisinde olduğunu belirtti.

Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Küresel bütün istikrarsızlıklara ve ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisi bu yılı da en az yüzde 7 büyüme ile tamamlayacak. Bu ülkenin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır ve Silvan ilçesine de yatırımlar yapılıyor. Bazı projeleri çoktan bitirip bugün yepyeni şeyleri konuşmalıydık ancak bu milletin geleceğe doğru büyük yürüyüşüne, birlik ve beraberliğine, milletin hizmet alma hakkına, hürriyetine ihanet eden PKK ve diğer terör örgütleri bu milletin kalkınmasını gelişmesini ve zenginleşmesini engellediler."

- "Zenginliği getiren projeleri saldırlarla geciktirdiler"

Silvan Projesi ve barajı hakkında bilgi veren Güzeloğlu, 2023'te projenin tamamlanmasıyla bereket, rahmet ve zenginliğin ova, toprak, Silvan, Diyarbakır ve Türkiye ile buluşacağını ifade etti.



Projenin son derece hızlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"İhanet örgütleri engel olmasalardı şimdi bu proje bitmişti. Bunu bileceğiz ve bu ihanetleri hiç unutmayacağız. Bu bölgenin insanına zenginliği, refahı ve bereketi getiren bu projeleri geçmişteki o saldırlar ve ihanetlerle geciktirdiler. Bu bölgenin insanının gelişmesini, kalkınmasını arzulamıyorlar. Bunun başka izahı yok. Devletin kararlılığı ve sizlerin destekleriyle Türkiye'nin ve kentin her noktasında güvenlik konusunda en küçük sıkıntımız yok. Tüm bu güzelliklerin yaşanmasında, bu güven ortamının tesisinde hayatlarını kaybetmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların emaneti olan bu vatanı daha iyiye götürme hedefimizin olduğunun altını çiziyorum."

Diyarbakır'ın büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade eden Güzeloğlu, oluşan huzur ve güven ortamında önceliklerinin ekonomik, sosyal, toplumsal kalkınma ve istikrar içerisinde büyümek olduğunu vurguladı.

Güzeloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarın bu güzel ilçenin güzel evlatları bırakın iş aramayı belki artan iş talebine yetemeyecek. Bugün en büyük meselemiz olan istihdam meselesine Silvan ve bölge şimdiden hazır hale gelecek. Bütün bunlar hepimizin ortak çabası, gayreti ve azmiyle olacak. Bu büyük millet el ele verdiğinde bütün hedefleri elde edecek ve güzel bir geleceği beraber gerçekleştireceğiz. Bu bereketli topraklar ve ovalar suyla buluşacak, zenginlik ve refah bu bölgeye akacak. Diyarbakır ve Silvan ilçesi sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli üretim merkezi haline gelecek. Bunların hepsi çok büyük bir geleceğin çok büyük gerçekleridir."

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.



