"Silvan Projesi kararlılıkla ve hızla devam ediyor"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Silvan Projesi kapsamında yapımı süren Silvan Barajı inşaatında inceleme yaptı.

Beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Silvan Kaymakamı Adem Çelik ve girişimcilerle Silvan Barajı inşaat alanına gelen Güzeloğlu, devam eden çalışmalar hakkında Silvan Barajı Proje Müdürü Halim Bilgin'den brifing aldı.

Vali Güzeloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan GAP'ın en önemli halkalarından birinin Silvan Barajı olduğunu söyledi.

Projenin "bölgesel kalkınma" adına en önemli ve değerli projelerden biri olduğunu aktaran Güzeloğlu, 235 bin hektar alanın sulanmasını gerçekleştirecek projenin 300 bin kişiye doğrudan iş imkanı, ülke ekonomisine de yılda 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını kaydetti.

Hasan Basri Güzeloğlu, projenin bölgelerarası kalkınma farklılığını gidereceğini ve göçü engelleyeceğini de dile getirerek, şöyle konuştu:

"Silvan Barajı, 175 metreyi aşan gövde yüksekliğiyle ve ön kaya beton kaplama özelliğiyle Avrupa'nın en büyük barajı olacak. Türkiye'nin de Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük barajı olacak. Şu anda çalışma olarak yaklaşık yüzde 60'lara yaklaştık. Projede yer alan 8 barajımızın 4'ü tamamlandı. Silvan Projemizi de 2019'da bitirmeyi hedefliyoruz. Bütün olarak baktığımızda 235 bin hektarlık alanda sulama, altyapı bağlantıları 2023'te tamamlanacak. Biten barajlarımızı sulamaya açıyoruz."

Projeler sayesinde artan refahın kent ve ülke için çok büyük bir kazanç olduğunu anlatan Güzeloğlu, Diyarbakır'ın bu projeyle sadece ülke için değil dünya çapında bir tarımsal üretim merkezi olacağını aktardı.

Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Geleceği karşılamak ve büyük geleceğe hazır olmak noktasında gerek ürün deseni, gerek üreticilerin eğitilmesi ve gerekse de üretilecek ürünün artı değer olarak tarımsal sanayiye konu edilmesi noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Çalışmalarımızı tamamlamak amacındayız. Buradaki heyecan, Türkiye adına çok büyük bir heyecan, kazanç ve gelecek demektir. Silvan Projesi bütün olarak Türkiye'nin kalkınması, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik duygusunun güçlenmesi demektir."

- "Terör saldırıları nedeniyle projemiz gecikmişti"

Geçmişte terör örgütü PKK'nın saldırılar düzenleyerek barajın yapımını engellemeye çalıştığını anımsatan Güzeloğlu, "İlk dönemlerde yaşadığımız bölücü terör örgütünün bu büyük projenin insanımıza bereket, refah ve kazanç getirmesini engellemek amacıyla bildiğiniz gibi terör saldırıları düzenlemiş ve bu nedenle projemiz gecikmişti. Şu anda hem ilimiz hem de ülkemizin her köşesinde sağlanan huzur ve güvenlik ortamı karşısında terör tehditlerinin hepsi bertaraf edildi. Proje şimdi aksamadan, kararlılıkla ve hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.