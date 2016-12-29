Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Silvan'dan Haleplilere yardım

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toplanan 32 bin lira, Haleplilere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırıldı

Silvan'dan Haleplilere yardım

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen yardım kampanyasında 32 bin lira toplandı.

Silvan Müftüsü Hüseyin Özdemir, yaptığı açıklamada, diyanet personeli ve vatandaşlardan toplanan 32 bin liranın TDV tarafından Halepliler için açılan yardım hesabına yatırıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğinde yapılan yardım çağrısına Silvan halkının da destek verdiğini belirterek, "Silvan ilçemiz her zaman olduğu gibi Halep konusunda da mağdur kardeşlerinin yanında olduğunu büyük bir duyarlılık örneği göstererek ortaya koydu. Yeterki 'kardeşlerimiz zulümden kurtulsun, rahat bir ortama kavuşsunlar' anlayışının hakim olduğu bu yardım kampanyası, kimlikleri ne olursa olsun İslam kardeşliğinin her sorunun üstesinden gelineceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. ifadesini kullandı.

Özdemir, vatandaşlardan nakdi yardım yapılmalarını istedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Silvan Müftüsü Hüseyin ÖzdemirSilvan'dan Haleplilere 32 Bin TL Yardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.