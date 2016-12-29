Silvan'dan Haleplilere yardım

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen yardım kampanyasında 32 bin lira toplandı.

Silvan Müftüsü Hüseyin Özdemir, yaptığı açıklamada, diyanet personeli ve vatandaşlardan toplanan 32 bin liranın TDV tarafından Halepliler için açılan yardım hesabına yatırıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğinde yapılan yardım çağrısına Silvan halkının da destek verdiğini belirterek, "Silvan ilçemiz her zaman olduğu gibi Halep konusunda da mağdur kardeşlerinin yanında olduğunu büyük bir duyarlılık örneği göstererek ortaya koydu. Yeterki 'kardeşlerimiz zulümden kurtulsun, rahat bir ortama kavuşsunlar' anlayışının hakim olduğu bu yardım kampanyası, kimlikleri ne olursa olsun İslam kardeşliğinin her sorunun üstesinden gelineceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. ifadesini kullandı.

Özdemir, vatandaşlardan nakdi yardım yapılmalarını istedi.