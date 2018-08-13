Simatic 60. yılında hayatın her alanında

İSTANBUL (AA) - Siemens tarafından ilk uygulamaya alındığı günden bu yana otomotivden ulaşıma, gıda ve içecek üretiminden her çeşit makine otomasyonuna kadar endüstrinin her alanında kullanılan Simatic sistemi, endüstriyel otomasyonun odağında yer alıyor. 60 yılda sadece ekonomiye değil sürdürülebilirliğe de katkı sunan Simatic, endüstriyel otomasyon sistemi sayesinde üretimin ve yaşamın hemen her alanında güven, konfor ve tasarruf sağlanıyor.

Siemens açıklamasına göre, şirket otomasyon alanında başarısını 1958 yılında uygulamaya geçirdiği Simatic ile sağlıyor. Yalnız enerji teknolojisinin ve endüstrinin değil dünyanın çehresini değiştiren Simatic sayma, ölçme, kapalı çevrim kontrol ve konum kontrolü gibi entegre teknolojilerle çok farklı otomasyon uygulamalarında kullanılabilen bir kontrol sistemi olarak öne çıkıyor.

Tüm süreçleri akıllıca ve bağımsız olarak optimize edebilen otonom bir sistem olan Simatic 60. yılını kutlarken, otomasyon teknolojilerinde güvenirliği, yenilikleri ve uygulama alanları açısından standart belirleyen köklü bir isim haline geldi.

- "Kaynak kullanımının otomasyonu sayesinde tüketim kontrol altında tutuluyor"





Açıklamada verilen bilgilere göre, dijitalleşmenin bir parçası olan otomasyon sistemlerinin en gelişmişi olan Simatic, ilk olarak trafo merkezleri ile enerji santrallerinde kullanıldı. Aradan geçen 60 yılda gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar göz önüne alınarak sürekli güncellendi ve kullanım alanı genişletildi.

Günümüzde gıda ve içecek sektöründe güvenli ve hijyenik üretim sağlayan Simatic, birçok farklı sektörde de seri üretimin verimliliğini artırmaya devam ediyor. Ürün paketlemekle kalmayan sistem, iade edilen ürünleri kutularından da çıkarabiliyor. Otomotiv, makine, elektronik, ev araçları, kimya, cam, ulaşım, demir çelik gibi sektörlerde iş kollarının her alanında güvenle kullanılıyor.

Hayatın hemen her alanında varlığını hissettirmeden yaşamı kolaylaştıran Simatic, uçak, tren ve gemi gibi ulaşım araçlarının üretiminin otomasyonunu sağlamakla kalmıyor, kara yollarındaki tünellerin sinyalizasyonundan havalandırma sistemlerine kadar hemen her detayı kontrol altında tutarak yaşamı hem daha kolay hem de daha güvenli hale getiriyor.

Üretimin nabzının attığı fabrikalar ve tesislerde başta elektrik sistemlerinin modernizasyonu olmak üzere tüm kaynak ve enerjilerin kontrolünü sağlayan sistem sayesinde enerji kullanımı minimize ediliyor.

Kaynak kullanımının otomasyonu sayesinde tüketim kontrol altında tutuluyor, ek yatırım ve bakım maliyetleri azaltılıyor. Endüstriyel otomasyonun en önemli itici gücü haline gelen Simatic bu sayede sürdürülebilirlik yaratarak çevreye katkıda bulunuyor.