Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri

- Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.

Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleri ile organize edilen güreşler, 13 ayrı boyda 184 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Finalde Semih Turgut'u yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.

Diğer kategorilerde ilk sırayı alan güreşçiler şunlar:

Minikler 1: Mertcan Yıldırım

Minikler 2: Mevlütcan Yazıcıoğlu

Teşvik 1: Ali Öztürk

Teşvik 2: Yusuf Demirkurt

Tozkoparan: Şahin Yıldırım

Ayak: Ömer Yasin Gökkaya

Deste küçük: Emre Ayyıldız

Deste büyük: Okay Demir

Küçük orta küçük: Cafer Hami

Küçük orta büyük: Burak Koca

Büyük orta: İsmail Keskin

Başaltı: Mustafa Yenisancar



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KütahyaSimavYağlı Güreşler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5