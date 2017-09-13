KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Simav Turizm ve Ticaret Panayırı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.
Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleri ile organize edilen güreşler, 13 ayrı boyda 184 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirildi.
Finalde Semih Turgut'u yenen Serhat Gökmen, başpehlivan oldu.
Diğer kategorilerde ilk sırayı alan güreşçiler şunlar:
Minikler 1: Mertcan Yıldırım
Minikler 2: Mevlütcan Yazıcıoğlu
Teşvik 1: Ali Öztürk
Teşvik 2: Yusuf Demirkurt
Tozkoparan: Şahin Yıldırım
Ayak: Ömer Yasin Gökkaya
Deste küçük: Emre Ayyıldız
Deste büyük: Okay Demir
Küçük orta küçük: Cafer Hami
Küçük orta büyük: Burak Koca
Büyük orta: İsmail Keskin
Başaltı: Mustafa Yenisancar