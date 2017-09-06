Simitçiden Arakan duyarlılığı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'de simit satan Erkan Ayhan, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin katliam ile zulmüne maruz kalan Arakanlı Müslümanlara yardım etmek için 2 günlük kazancını bağışladı.

Kocaeli'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde 14 yıldır sokaklarda simit satan Ayhan (40), Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulüm ve katliama kayıtsız kalamadı.

"Zalimsin Dünya Arakan Kan Ağlıyor Sen Yoksun Hala" yazılı tişört yaptıran Ayhan, bununla iki gün boyunca simit sattı.

Ayhan, satıştan elde ettiği 147 liralık karını İHH İnsani Yardım Vakfının Arakan'a yardım için açtığı hesaba bağışladı.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl önce Kandıra ilçesinde sokaklarda simit satmaya başladığını ifade ederek, böylece geçimini sağladığını söyledi.

Elinden geldiğince insanlara yardımda bulunmaya çalıştığını dile getiren Ayhan, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nda benim boğazımdan bir lokma kurban eti geçmedi. Arakan'da kardeşlerimiz kurban ediliyordu. Böyle bir durumda nasıl kurban eti yiyebilirsin? Kendi kendime karar verdim, dünya Arakan için sessiz kalıyor ama ben elimden ne geliyorsa yapmaya karar verdim. Arakan için benim bir gün veya iki gün simit satmam onları kurtarmaz. Buradan mazlumlar için dünyaya haykırıyorum, Allah rızası için sahip çıkalım kardeşlerimize. Biz burada Kurban Bayramı'nı güzel şekilde geçirdik ama onlar orada kurban ediliyorlar, katlediliyorlar."

- "Arakan'a bir ses olalım"

Arakan'da zulme uğrayanların görüntülerini izledikten sonra sonra uykularının kaçtığını anlatan Ayhan, yapılan katliamın rüyalarına girdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Ne yapabileceğimi şaşırdım. Mazlumların sesini duyurmak için böyle bir şeye başvurdum. Rabb'im yardımcıları olsun. Tüm Müslümanlardan Arakan için dua ve yardım bekliyorum. Arakan için kurban bağışında da bulundum. Rabb'im kabul etsin. İki günde sattığım yaklaşık 300 simitten elde ettiğim karı Arakan'a gönderdim. İHH İnsani Yardım Vakfının Arakan hesabına parayı yatırdım. Mazlumların elinden tutalım. Farkındalık yaratalım ki Arakan'daki kardeşlerimize daha çok yardım gitsin. Arakan'a bir ses olalım diye bunu yapıyorum."

Arakan için bir de şiir yazdığını ifade eden Ayhan, Müslümanlara yönelik için farkındalık yaratmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yardım için simit satın alan esnaf Vedat Kara da Arakan'da yaşananların kabul edilemeyeceğini belirterek, bütün Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları halinde bu tür zorlukların aşılabileceğini kaydetti.

Kara, bireysel kampanyaların yanı sıra farklı organizasyonlarla da yardım toplanması gerektiğini anlatan Kara, Müslümanların birbirlerine daha çok destek olması gerektiğini aktardı.