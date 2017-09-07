Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Simultane tercüme cep telefonundan dinlenebilecek

- Türkiye'de üniversite eğitimi alan Faslı genç, simultane tercümede kulaklık kullanımını ortadan kaldırarak, çevirinin cep telefonlarından dinlenebileceği uygulama geliştirdi - Uygulamanın geliştiricisi Bouksim: - "Uygulamayla herkes kendi telefonu ve kulaklığıyla konuşmaları dinleyebilir. Uygulama ses kaydı yapabilecek, katılımcılar arasında sohbete imkan tanıyacak"

Simultane tercüme cep telefonundan dinlenebilecek

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Türkiye'de üniversite eğitimi alan Faslı Rachid Bouksim, uluslararası konferanslarda konuşmaları farklı dillere çeviren simultane tercümenin cep telefonlarından dinlenebildiği mobil uygulama geliştirildi.

Fas'tan 5 yıl önce Türkiye'ye gelerek bir üniversitede işletme eğitimi alan 23 yaşındaki Bouksim, katıldığı uluslararası etkinlik ve zirvelerde tercüme sisteminde yaşanan sorunları gözlemledi.

Problemleri ortadan kaldırmak ve sistemi geliştirerek dijital platforma aktarmak için çalışma başlatan Bouksim, bu doğrultuda yazılım konusunda teknik destek alarak simultane tercümenin cep telefonlarından dinlenebildiği "Mullingo" isimli mobil yazılım geliştirdi.

Konuşmaların kaydedilebileceği ve katılımcılar arasında diyaloğa imkanı sunan, ilk etapta 4 dilde tercüme yapabilecek uygulama, yıl sonunda iOS ve Android marketlerde yer alacak.

Türkiye'de birçok konferansa katıldığını, benzer etkinliklerde sivil toplum kuruluşlarına sunum yaptığını dile getiren Bouksim, simultane tercümeyi mobil alana taşıma çalışmalarına Üsküdar Fikir Sanat Merkezinde başladığını söyledi.

Projenin hazırlanması aşamasında yazılım konusunda teknik destek aldığını belirten Bouksim, halihazırda profesyonel bir ekiple çalıştığını ifade etti.

Kendisinin Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça bildiğini, bu sebeple uygulamada ilk olarak bu dillerin yer alacağını vurgulayan Bouksim, ihtiyaç doğrultusunda geliştirildikçe diğer dillerin de eklenebileceğini kaydetti.

- Hijyen sorunu ortadan kalkacak

Etkinliklerde insanların tercümeyi dinleyebilmek için aldıkları kulaklıklarla ilgili hijyen sorunu yaşanabileceğini söyleyen Bouksim, şöyle konuştu:

"Klasik sistemin hijyen sorunu vardı. Kulaklığı birçok kişi kullanabildiği için bu konuda sıkıntılar yaşanabiliyordu. Geliştirdiğimiz uygulama aracılığıyla herkes kendi telefonu ve kulaklığıyla konuşmaları anlayabileceği dilde dinleyebilir. Uygulamanın birçok da avantajı olacak. Bunlardan bir tanesi uygulama ses kaydı yapabilecek. Katılımcılar arasında sohbet edilebilecek, bir taraftan da mikrofonu almaya gerek duymadan konuşmacıya hem sesli hem de yazılı şekilde sorunuzu sorabilir ve aynı şekilde yanıt alabilirsiniz. Katılımcı kendi dilinde yazacak ancak konuşmacı kendi dilinde okuyabilecek."

Rachid Bouksim, uygulamayla sadece Türkiye değil global pazarı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fikir Sanat MerkeziMobil UygulamaMullingoRachid BouksimSimultane Tercüme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5