Simultane tercüme cep telefonundan dinlenebilecek

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Türkiye'de üniversite eğitimi alan Faslı Rachid Bouksim, uluslararası konferanslarda konuşmaları farklı dillere çeviren simultane tercümenin cep telefonlarından dinlenebildiği mobil uygulama geliştirildi.

Fas'tan 5 yıl önce Türkiye'ye gelerek bir üniversitede işletme eğitimi alan 23 yaşındaki Bouksim, katıldığı uluslararası etkinlik ve zirvelerde tercüme sisteminde yaşanan sorunları gözlemledi.

Problemleri ortadan kaldırmak ve sistemi geliştirerek dijital platforma aktarmak için çalışma başlatan Bouksim, bu doğrultuda yazılım konusunda teknik destek alarak simultane tercümenin cep telefonlarından dinlenebildiği "Mullingo" isimli mobil yazılım geliştirdi.

Konuşmaların kaydedilebileceği ve katılımcılar arasında diyaloğa imkanı sunan, ilk etapta 4 dilde tercüme yapabilecek uygulama, yıl sonunda iOS ve Android marketlerde yer alacak.

Türkiye'de birçok konferansa katıldığını, benzer etkinliklerde sivil toplum kuruluşlarına sunum yaptığını dile getiren Bouksim, simultane tercümeyi mobil alana taşıma çalışmalarına Üsküdar Fikir Sanat Merkezinde başladığını söyledi.

Projenin hazırlanması aşamasında yazılım konusunda teknik destek aldığını belirten Bouksim, halihazırda profesyonel bir ekiple çalıştığını ifade etti.

Kendisinin Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça bildiğini, bu sebeple uygulamada ilk olarak bu dillerin yer alacağını vurgulayan Bouksim, ihtiyaç doğrultusunda geliştirildikçe diğer dillerin de eklenebileceğini kaydetti.

- Hijyen sorunu ortadan kalkacak

Etkinliklerde insanların tercümeyi dinleyebilmek için aldıkları kulaklıklarla ilgili hijyen sorunu yaşanabileceğini söyleyen Bouksim, şöyle konuştu:

"Klasik sistemin hijyen sorunu vardı. Kulaklığı birçok kişi kullanabildiği için bu konuda sıkıntılar yaşanabiliyordu. Geliştirdiğimiz uygulama aracılığıyla herkes kendi telefonu ve kulaklığıyla konuşmaları anlayabileceği dilde dinleyebilir. Uygulamanın birçok da avantajı olacak. Bunlardan bir tanesi uygulama ses kaydı yapabilecek. Katılımcılar arasında sohbet edilebilecek, bir taraftan da mikrofonu almaya gerek duymadan konuşmacıya hem sesli hem de yazılı şekilde sorunuzu sorabilir ve aynı şekilde yanıt alabilirsiniz. Katılımcı kendi dilinde yazacak ancak konuşmacı kendi dilinde okuyabilecek."

Rachid Bouksim, uygulamayla sadece Türkiye değil global pazarı hedeflediklerini sözlerine ekledi.