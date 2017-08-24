"Simyacı"nın yazarı Paulo Coelho 70. yaşında

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, 70. yaşını kutluyor.

Eserleriyle tüm dünyada milyonlarca okuyucuya ulaşan usta yazar, 24 Ağustos 1947'de Rio de Janerio'da dünyaya geldi.

İlk gençlik yıllarından itibaren yazar olmayı hedefleyen Coelho, 1960'lı yıllarda ailesinin isteği üzerine yazarlık isteğini bir süre öteleyip hukuk okumaya başladı. Coelho, bir yıl sonra okuldan ayrılıp, Kuzey Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'yı gezdi. Ülkesine döndüğünde şarkı sözü yazmaya başlayan Brezilyalı yazar, dünya çapında satan romanlarını yazmadan önce oyunculuk ve tiyatro yönetmenliği de yaptı.

Paulo Coelho'nun, ilgi uyandırmayan ilk kitabı 1982'de yayımlandı. Yazarlık serüvenine devam eden Coelho, 1986'da Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu bir röportajında dile getiren Coelho, yaşadıklarını 1987'de yayımlanan "Hac" adlı kitabında anlattı. Hac kitabının ardından diğer tüm işlerini bırakan Coelho, tam zamanlı roman yazarı olarak hayatını sürdürdü.

Brezilya'daki küçük bir yayınevine giden Coelho, 1988'de "Simyacı" kitabını yayımlattı. Ancak Coelho'nun bu kitabı yalnızca 900 adet basıldı ve yayınevi ikinci basımı yapmadı. ABD'nin büyük yayınevlerinden biri olan HarperCollins şirketiyle anlaşan usta yazarın "Simyacı" kitabı, 1994'te yeniden okuyucuyla buluştu ve dünya çapında ilgi gördü. Yaşayan bir yazarın en çok dile çevrilen kitabı olduğu için Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Coelho'nun kitabı, tarihin en çok satan kitaplarından biri oldu ve 81 dile çevrildi.

Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri yaparken, kitap da benzersiz bir başarıya ulaştı.

Her iki yılda yeni kitabını okuyucuyla buluşturan usta yazar, yaptığı bir açıklamasında, bir dükkanın camında gördüğü beyaz bir kuş tüyünün ardından yazmaya başladığını aktarırken, "Eğer bugün beyaz bir tüy görsem, bunun bana yeni kitap yazmam için tanrı tarafından gönderilmiş bir mesaj olduğunu düşünürüm." açıklamasını yaptı.

Bugüne kadar çok sayıda prestijli ödülün de sahibi olan Coelho'nun "Elif", "Beşinci Dağ", "Işığın Savaşçısının El Kitabı", "On Bir Dakika", "Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım", "Simyacı", "Şeytan ve Genç Kadın", "Veronika Ölmek İstiyor", "Zahir", "Hac", "Portobello Cadısı", "Kazanan Yalnızdır", "Brida", "Akra'da Bulunan Elyazması", "Aldatmak", "Casus" adlı eserleri Türkçe'ye çevrildi.

Coelho, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanırken Facebook'ta 29 milyon 500 bin, Twitter'da 12 milyon 600 bin, Instagram'da ise bir milyon 400 binin üzerinde takipçiye sahip.