Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan sıcak...

Sinabung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan sıcak volkanik kül bulutlarının yaklaşık 5 kilometrelik alanda etkili olduğunu belirtti.

Rüzgarın etkisiyle çıkan dumanların yanardağ civarında yer yer geniş alana yayıldığını ifade eden Nugroho, kül yağmurunun da bölgedeki köyleri etkilediğini kaydetti.

Nugroho ayrıca, 2 Haziran 2015’te verilen yüksek alarm durumunun da hala aktif olduğunu bildirdi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge halkını, yanardağdan çıkan dumanların yayılma yönüne göre çeşitli bölgelerde belirli mesafeye kadar yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan pazar günü Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı’ndan çıkan kül ve dumanın 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 120'den fazla aktif volkan bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSinabungSumatraYanardağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5