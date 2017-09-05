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Sincar'da Peşmergeleri taşıyan araca saldırı

- Musul'un Sincar ilçesinde yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 12 Peşmerge yaralandı

Sincar'da Peşmergeleri taşıyan araca saldırı

SÜLEYMANİYE(AA) - Musul'un Sincar ilçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 12 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.

Peşmerge Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Peşmerge güçlerini taşıyan servis aracının, Sincar ilçesine bağlı Mişerfe-Naim bölgesi arasından geçişi sırasında daha önce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Açıklamada, saldırı sonucu 12 Peşmerge'nin yaralandığı ifade edildi.

Yerel medyada ise 2 Peşmerge'nin durumunun ağır olduğu yönünde haberler yer aldı.

Peşmerge Bakanlığı bir süre önce yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin başladığı 2015 yılından bu yana bin 745 Peşmerge'nin öldüğü ve bin 69'dan fazla Peşmerge'nin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

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MusulPeşmergeSincar
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