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Sincar'da PKK'dan Peşmerge'ye bombalı saldırı

- Peşmerge Batı Dicle Emniyet Müdürü Koçer: "Bomba, DEAŞ değil, PKK'nın kontrol ettiği bölgeden getirilmiş ve PKK tarafından geçişten kısa süre önce yol kenarına yerleştirilmiş"

Sincar'da PKK'dan Peşmerge'ye bombalı saldırı

ERBİL (AA) - Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde Peşmergeleri taşıyan aracı hedef alan bombalı saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Batı Dicle Emniyet Müdürü Aşti Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peşmerge güçlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Bomba, DEAŞ değil, PKK'nın kontrol ettiği bölgeden getirilmiş ve PKK tarafından geçişten kısa süre önce yol kenarına yerleştirilmiş." dedi.

- "Peşmerge nöbetini önceden öğrenmişler"

Koçer, "Öyle görünüyor ki, PKK militanları Peşmergenin nöbet değişim zamanını önceden öğrenmiş ve Peşmergeler nöbete giderken Sincar sınırında uzaktan kumanda ile bombayı infilak ettirmişler." diye konuştu.

Bunun terör örgütünün yeni bir taktiği olduğunu ifade eden Koçer, bu tür olaylara karşı önlem alacaklarını söyledi.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 15 Peşmerge'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Peşmerge Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden daha önce yapılan açıklamada, Peşmerge güçlerini taşıyan servis aracının, Sincar ilçesine bağlı Mişerfe-Naim bölgesi arasından geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirildiği ifade edilmişti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bilgi içermeyen açıklamada 12 Peşmerge'nin yaralandığı kaydedilmişti.


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IKBYIrakMusulPeşmerge
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