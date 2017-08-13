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Sinema sanatçısı Kuzey Vargın vefat etti

- Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Vargın hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Kuzey Vargın vefat etti

MUĞLA (AA) - Sinema sanatçısı Kuzey Vargın, tedavi gördüğü Muğla'da yaşamını yitirdi.

Marmaris'te özel bir hastanede tedavi gören, durumunun ağırlaşması üzerine 15 Haziran'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi Yoğun Bakım Ünitesine alınan Vargın'ın, sabah saatlerinde kalbi durdu.

İleri derecede kalp ve böbrek yetmezliği bulunan Vargın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Vargın'ın cenazesinin, çarşamba günü yakınları tarafından hastaneden alınarak İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

- Kuzey Vargın kimdir?

İstanbul'da 15 Haziran 1940'ta doğan Kuzey Vargın, Ankara Maarif Koleji ve Sanat Enstitüsünde okudu.

Yeşilçam'da 1960'lı yıllarda rol almaya başlayan, Türk sinemasında "Yerli James Dean" olarak hatırlanan Vargın, 1969'da, çizer Suat Yalaz'ın çizgi romanından uyarlanan "Karaoğlan" karakterini, Orhan Günşiray ve Kartal Tibet'ten sonra canlandıran üçüncü oyuncu oldu.

Yeşilçam'da 100'ü aşkın filmde rol alan Vargın, bunun yanı sıra sahnede şarkıcılık yaptı. Televizyon dizilerinde de oynayan Vargın, son olarak "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde, ihtiyarlar heyeti başkanı "Adil Eşrefoğlu" karakterini canlandırdı.

Vargın, 1997'de düzenlenen "11. Adana Altın Koza Film Şenliği"nde, yönetmenliğini Tunca Yönder'in yaptığı, Tuncel Kurtiz ve Şemsi İnkaya'nın oynadığı "Çökertme" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Öte yandan, Vargın, 2015'te parkinson hastalığı nedeniyle Marmaris'te özel bir hastanede tedavi de görmüştü.



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