Sinema sanatçısı Vargın'ın cenazesi İstanbul'a götürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden sinema sanatçısı Kuzey Vargın'ın cenazesi, İstanbul'a götürüldü.

Vargın'ın cenazesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan kızı Tuğçe Kuzey Yamak tarafından alındı.

Yamak, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 67 gündür Muğla'da tedavi gördüğünü ve çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiğini söyledi.

Türk sinemasının büyük bir değerini kaybettiğini belirten Yamak, "Bugün cenazeyi İstanbul'a götürüyoruz. Yarın Levent Camisi'nde öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedeceğiz." dedi.

Vargın'ın cenazesi, Bodrum-Milas Havalimanından İstanbul'a gönderildi.

Marmaris'te özel bir hastanede tedavi gören, durumunun ağırlaşması üzerine 15 Haziran'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi Yoğun Bakım Ünitesine alınan sanatçı Kuzey Vargın, 13 Ağustos'ta sabah saatlerinde kalbi durmuş, ileri derecede kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.