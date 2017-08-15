DÜZCE (AA) - Türk sinemasında 'kötü adam' rolleriyle tanınan Aydan Çakır, meslek hayatının 38. yılında, sinema ve tiyatro sahnelerindeki fotoğraflarından oluşan sergi açtı.

Kentteki bir çay bahçesinde açılışı gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde, başarılı oyuncu Çakır'ın son 10 yılda yer aldığı dizi, sinema ve tiyatrolarda çekilen fotoğrafları yer alıyor.

Tiyatro sanatçısı Aydan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarında 'Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni araştırırken kendisinde tiyatro aşkı oluştuğunu anlattı.

Yaklaşık 38 yıldır tiyatro ile uğraştığını ifade eden Çakır, "Son 10 yılda içeresinde bulunduğum sinema ve dizi çalışmalarımdan oluşan bir fotoğraf sergisi oluşturmak ve sinemaseverlerle bir araya gelmek istedik. Sergide şu ana kadar rol aldığım dizi, sinema ve tiyatro oyunlarından alınan fotoğraflar yer alıyor. Güzel bir çalışma oldu, sinemaseverler de mutlu ben de onlarla bir araya geldiğim için, onların sorularına cevap verdiğim için mutluyum." dedi.

Sergide yaklaşık 150 ayrı sinema ve dizideki oyunculuk çalışmalarının yer aldığını kaydeden Çakır, "Bu sayı da benim için çok önemli. Sektörde bu çalışmalar gibi 150 farklı çalışmanın içerisinde bulunan başka kimsenin olmadığını fark ettim, bir ilki başardığımı gördüm. Bu anlamda da 150 farklı çalışma ile 'Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapacağız." diye konuştu.

Oyuncu Çakır, fotoğraf sergisinin uzun bir süre daha vatandaşların beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

Sergi, yaklaşık 2 ay ziyarete açık olacak.