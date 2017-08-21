SİNGAPUR (AA) - Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanı, Singapur ile Türkiye arasındaki ekonomik bağların son yıllarda önemli ivme kazandığını söyledi.

Singapur'da düzenlenen Singapur-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanı S Iswaran, iki üke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine dikkati çekerek, 2007'den bu yana ikili ticaretin sabit bir artış gösterdiğini ve ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Bakan Iswaran, Singapur ve Türkiye'nin hükümetler düzeyinde yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, ikili ticaretin gelişmesi için olumlu koşulların tesis edilmesine gayret edildiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) 1 Ekim 2017 itibarıyla yürülüğe gireceğini ve her iki ülke pazarına şirketler açısından önemli erişimler sağlayacağını ifade eden Iswaran, "Türkiye ve Singapur arasındaki ekonomik bağlar son yıllarda önemli ivme kazandı. Doğrudan yabancı yatırım anlaşmasının imzalanması da iki ülkeye çok önemli fırsatlar sunacak. Bu STA anlaşması, iki ülke bağlarının güçlendirilmesinde önemli bir adım olacak ve şirketlere yeni yatırım ve iş yapma imkanı sağlayacak." diye konuştu.

STA'nın iki ülke arasındaki ticarete yapacağı olumlu katkının altını çizen Iswaran şöyle devam etti:

"Türkiye ve Singapur arasındaki STA, yeni pazar ve ortaklıklar arayan şirketlerimizin rekabet gücünü artırmakta önemli bir ivme sağladı. Türkiye, Singapurlu şirketler için 80 milyonluk nüfusu ve gayri safi yurt içi hasılasıyla da son derece önemli bir merkez haline gelmiş durumda. Aynı zamanda Avrupa ve Asya'nın tam kesişme noktasında bulunduğu için Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa açısından önemli bir erişim merkezi. Türkiye, bölgede daha fazla gelişmek istiyor ve bunu başaracağından eminiz."

Ülkesinin bölgesel ve ticari önemine dikkati çeken Iswaran, "Singapur önemli bir Asya ülkesi ve şehri olarak sadece Asya pazarına giriş merkezi olma özelliğine sahip değil, aynı zamanda da temsili bir pazar olarak yeni ürünlerin ve markaların Asyalı tüketicileri tarafından test edebileceği bir yer." ifadesini kullandı.

Bakan Iswaran, Türkiye ve Singapur'un altyapı, sağlık sistemleri ve elektronik ticaret konusunda da çalışmalarını hızlandıracağının altını çizerek, küresel anlamda iki ülke ilişkilerinin çok iyi olmasının önemine dikkati çekti.