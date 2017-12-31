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Singapur'dan "İslamofobi, İslam’ı yanlış anlayan kişilerden kaynaklanıyor" mesajı

- İçişleri Bakanı Shanmugam: - "Radikalizm mağdurlarının çoğunu Müslümanlar oluşturuyor; masum insanlar, kadınlar ve çocuklar"

Singapur'dan

KUALA LUMPUR (AA) - Singapur İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, ülkede artan İslamofobi'nin, İslam'ı yanlış anlayan insanlardan kaynaklandığını söyledi.Bakan Shanmugam gazetecilere yaptığı açıklamada, İslamofobi'nin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.İslamofobi'nin arttığına işaret eden Bakan Shanmugam, Asya dahil birçok kıta ve ülkede seçimlerde İslamofobi'yi savunan partilerin oy oranlarını artırdığını ifade etti.Shanmugam, İslamofobi'nin, şiddeti daha da artırdığını vurgulayarak, "İslamofobi, İslam’ı yanlış anlayan kişilerden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.Her dinde radikalizmi savunanların bulunduğunu belirten Shanmugam, "Radikalizm mağdurlarının çoğunu Müslümanlar oluşturuyor; masum insanlar, kadınlar ve çocuklar." değerlendirmesinde bulundu.Shanmugam, İslam hakkında yapılan günlük haberlerin İslamofobi'yi beslediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
IslamofobiSingapur
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