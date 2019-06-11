Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin İçişleri Trabzon
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!

Singapurlu Bakandan İstanbul Havalimanı'na övgü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Singapur Çalışma Bakanı Josephine Teo ile görüştü - Singapurlu Bakan, Türkiye hayranlığını dile getirerek, İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle bahsetti

Singapurlu Bakandan İstanbul Havalimanı'na övgü
banner17

CENEVRE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Singapur Çalışma Bakanı Josephine Teo ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Singapurlu kadın mevkidaşı Teo ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ILO'nun merkezindeki görüşmede, Bakan Teo Türkiye'yi yakından tanıdığını belirterek İstanbul ve Antalya'yı gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

İstanbul'dan övgüyle bahseden Teo, "İstanbul'da çayımı alıp Boğaz'ı seyretmek müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin eşsiz bir stratejik konuma sahip olduğunu dile getiren Teo, İstanbul Havalimanı’nın müthiş bir potansiyeli harekete geçireceğini dile getirdi.

Görüşmede, iki bakan, ekonomik ve sosyal alanlarda kat edilen iş birliğinin devamı konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar ayrıca küresel bazda azalma eğiliminde olan doğum oranlarını artırmaya yönelik çeşitli politikalara değindi. Bu kapsamda ailenin önemi ile evlilik ve çocuk sahibi olmayı destekleyecek politikalar ele aldı.

Bakan Selçuk'a görüşmede, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5