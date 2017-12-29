Sınıf arkadaşını öldüren lise öğrencisine 15 yıl hapis cezası

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde ders sırasında sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldüren ve daha sonra kendisini de bıçakla yaralayarak intihar girişiminde bulunan lise öğrencisi, 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "tasarlayarak ve canavarca çocuğu kasten öldürmek" gerekçesiyle tutuklu sanık B.K'nin avukatı, ölen lise öğrencisi Emir Taş'ın babası Cihan ve annesi Selma Taş katıldı.

Tutuklu sanık B.K. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanığın avukatının savunmasının ardından kararı açıkladı. Heyet, B.K'ye 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Cihan Taş, kararın açıklanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanığın aldığı cezanın caydırıcı olmadığını belirterek, "Ceza, acımızı daha da artırdı. Tasarlayarak kasten öldürme suçu için 15 yıl ceza kötü bir örnek, çok az bir ceza." dedi.

Karara itiraz edeceklerini belirten Taş, "Sanığın daha yüksek ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Kimse liselere elini, kolunu sallayarak bıçakla girmemeli. Bunların bir denetimi ve tedbiri olmalı. Bizim çocuğumuz öldü, başka çocuklar ölmesin. Ailelerin aynı acıyı yaşamasını istemiyoruz. Bunun için de bu davanın sonuna kadar gideceğiz." diye konuştu.

Taş, oğlunu kaybetmenin acısını her an hissettiklerini ifade ederek, "Acımız çok büyük. Eşim 4 aydır kanser tedavisi görüyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın." dedi.

- Olay

Pazar ilçesinde 20 Mart 2017'de bir lisede öğrenim gören B.K. (16), ders sırasında ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı (16) boğazından bıçaklayarak yaralamış, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan lise öğrencisi, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kendisini boğazından ve karnından bıçaklayarak yaralayan B.K. ise Rize eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.