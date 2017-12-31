Sınır boyundaki Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktadaki hudut karakolundaki askerler, yeni yıla ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Geleceğin Hudut Karakolu Projesi" kapsamında Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (SFGS) ile donatılan 4. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Şehit Çoban Hudut Karakolunun her metresi, sorumluluk sahasındaki sınır kameraları ve sensörlerle komuta kontrol merkezinden takip ediliyor.

Karakolda dokuzu hat boyunca konumlandırılan, ikisi geniş, ikisi de yakın alan çekimi yapan 13 gözetleme kamerasıyla 24 saat kesintisiz izlenen hudutta, yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadele etkin şekilde yürütülüyor.

Gece görüş özelliğine sahip kameralarının yanı sıra termal kameraların da kullanıldığı karakoldaki Mehmetçikler, sınır ihlali yaşanması halinde sistemin verdiği ikaz sayesinde anında harekete geçiyor.

- Yeni yıl nöbeti

Yeni yılda görev başında olan askerler, karakolda ve sınır hattında bulunan nöbet kulübelerinde eller tetikte gözetleme yapıyorlar. Komuta kontrol noktasında bulunan askerler ise sistem ile sınıra yaklaşan kişileri tespit ederek Ani Müdahale Kuvvetine bildiriyor.

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçta (TTZA) görevli askerler de sınır boyunda gözetleme yaparak adeta kuş uçurtmuyor.

Yeni sistemlerin kullanılmasıyla yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarıların sağlandığı Şehit Çoban Hudut Karakolunda vatani görevini yapan askerler ve komuta kademesi, yeni yıl akşamı yemekhanede bir araya geldi.

3. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ökkeş Çetin, askerlerin yeni yılını kutlayarak, onlarla yemek yedi, sohbet etti.

Çetin daha sonra nöbet kulübelerinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

- "Türk milletinin içi rahat olsun"

Uzman Çavuş Eren Koca, 4 yıldır sınır hattında görev yaptığını belirterek, "Burada olduğumuz sürece aziz Türk milletinin içi rahat olsun. Buradan İstanbul'daki aileme sevgilerimi yolluyorum. Yüce Türk milletinin yeni yılı kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Piyade er Kemal Can Akdemir ise sınır hattında nöbet tutmaktan dolayı şeref ve onur duyduğunu vurgulayarak, "Buradan sevdiklerime ve aileme selam gönderiyorum. Bizi merak etmesinler yeni yıllarını kutlarım." ifadelerini kullandı.

Er Tahsin Bozkır ise "Hudut hattında görev yapmaktan çok gururluyum. Ailemin ve sevdiklerimin yeni yılı kutlarım." dedi.