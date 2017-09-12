Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Sınır dışı işlemleri süren İranlı kendine zarar verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri için tutulan İranlı kaçak, sinir krizi geçirerek kırdığı cam nedeniyle başından yaralandı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı yoldan Avrupa'ya kaçmak isterken yakalanan...

Sınır dışı işlemleri süren İranlı kendine zarar verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri için tutulan İranlı kaçak, sinir krizi geçirerek kırdığı cam nedeniyle başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yoldan Avrupa'ya kaçmak isterken yakalanan ismi öğrenilemeyen İranlı kaçak, Geri Gönderme Merkezi'nden ayrılmak istediğini yetkililere söyledi.

Yasal olarak mümkün olmadığı ve sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar merkezde kalması gerektiği ifade edilen kaçak, bulunduğu odadaki cama kafasıyla vurdu. Kırılan cam parçaları kaçağın yaralanmasına neden oldu.

Bu arada yaralanan İranlı'nın arkadaşı bir başka İranlı kaçak da baygınlık geçirdi.

3 aydır merkezde kaldıkları öğrenilen 2 kaçak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Edirne Göç İdaresiKendine Zarar Verme IddiasıMülteci
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5