EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini geçirdikleri memleketlerinden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola koyulan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları baba ocaklarından, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Edirne'deki sınır kapılarına geldi.

Birçok vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi nedeniyle özellikle Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk meydana geldi.

Kapıkule'de 5, Pazarkule'de 1 kilometreye ulaşan araç kuyruğu nedeniyle trafik ekipleri bölgede önlem aldı.

Nevşehir'den Almanya''ya giden Alper Karacan, AA muhabirine, ailesiyle Türkiye'de güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Dönüş yaptıkları için burukluk yaşadıklarını ifade eden Karacan, "Tatilde anne ve babamızı ziyaret ettik. Vatanımızda hasret giderdik. Ekmeğimizi kazanmak için geri dönüyoruz. İnşallah bir gün temelli dönüş yapacağız. Tabii geri dönerken bizi en çok zorlayan kapılardaki kuyruklar. Yaklaşık 5 saattir kuyrukta sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Bulgaristan tarafında bir yavaşlık söz konusu olduğunu duyduk. Kısa sürede çıkış yapıp evimize gitmeyi planlıyoruz." dedi.

Fransa'ya giden Aydın Gülter, dönüş yolundaki yoğunluğun kendilerini yorduğunu dile getirerek, "Kuyruğun sebebini tam olarak bilmiyoruz. Herhalde karşı tarafta bir sıkıntı var. Orası salmadan buradan da geçiş olmaz diye düşünüyorum. Tatilimizi bitirdik dönüyoruz. Biraz üzüntü var ama iş dolayısıyla dönüyoruz." diye konuştu.

Bursa'dan Hollanda'ya giden Hamza Ünal, sıcak havanın kuyrukta beklemeyi daha da zorlaştırdığını belirterek, yetkililerden kuyruk sorununa çözüm bulmalarını istedi.