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Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu

İzinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüşleri sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu

EDİRNE - (AA) - İzinlerini geçirdikleri memleketlerinden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola koyulan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları baba ocaklarından, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Edirne'deki sınır kapılarına geldi.

Gidecekleri istikamete göre Avrupa'ya açılan İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına yönelen Türk vatandaşları yoğunluk oluşturdu.

En çok yoğunluk her yıl olduğu gibi Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşandı. 5 kilometreye yakın küçük araç kuyruğunun oluştuğu sınır kapısında polis düzenli bir geçişin olması amacıyla tedbir aldı.

Kapıkule'ye giden yolun gidiş istikametteki yolun tek şeridinde Avrupa'ya gidecek Türk vatandaşları sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Yarın daha da artması beklenen yoğunluğun iki hafta kadar hafta sonu günlerinde sürmesi bekleniyor.

Sıcak havada kuyrukta bekleyen vatandaşlar yetkililerin geliş ve dönüş kuyruklarına çözüm bulmasını istedi.

Muhabir: Salih Baran, Gökhan Zobar




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