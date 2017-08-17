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Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu devam ediyor.

Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu devam ediyor.

Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Almanya'ya dönen Ümit Albayrak, yaptığı açıklamada, bir aylık tatilinde ailesiyle Ankara, Antalya, Adana, Gümüşhane, Nevşehir ve Erzincan'ı gezdiğini söyledi.

Tatilin güzel ve çabuk geçtiğini belirten Albayrak, "Bir de dönüşte kuyrukta beklemesek çok güzel olacaktı. Biz Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmayı tercih ettik. Buranın daha sakin olduğunu söylediler. Şimdi dönüş yolundayız tabi içimizde bir burukluk da var. Sonuç itibariyle ülkemizi geride bırakıyoruz. Bu güzellikleri bırakıp soğuk bir ülkeye gidiyoruz. İnsan ister istemez buruk ayrılıyor." diye konuştu.

"Vatandan ayrılmanın burukluğunu yaşıyoruz"

Almanya'ya dönen Abdullah Kırmızıaslan da "Türkiye'de olmak, Türkiye'nin havasını teneffüs etmek bizim için gerçekten de burada katlanmış olduğumuz çilelere değiyor. Bu bizi mutlu ediyor ama üzgün bir şekilde de geri dönmek zorundayız. Her gelişin bir gidişi var. Biz de şu an dönüş yolundayız." dedi.

Hollanda'ya dönen Duran Küçükçetin ise dönüş yolundakilerin vatandan ayrılmanın burukluğunu yaşadığını aktararak, bu yıl yurt dışında yaşayan daha fazla Türkün tatil için Türkiye'ye geldiğini vurguladı.

Muhabir: Cihan Demirci







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