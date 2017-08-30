EDİRNE (AA) - Edirne'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında, yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türklerin oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Bu yoğunluğa, Kurban Bayramı tatilini Avrupa ülkelerinde geçirmek isteyenlerin de eklenmesiyle özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan araç kuyrukları uzuyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 kilometreyi aşkın bir araç trafiği bulunuyor. Diğer sınır kapılarında da yoğunluk sürüyor.

- "Kuyrukta beklemek yorucu"

Diyarbakır'dan Almanya'ya giden Erol Ak, 3 saattir sırada beklediğini söyledi.

Kuyrukta beklemenin yorucu olduğunu ifade eden Ak, "Diyarbakır'dan buraya bin 500 kilometre geldim. Bir o kadar daha yolum var. Buraya geldik, kuyrukta takılı kaldık. Güzel bir tatil geçirdik ancak dönüşü bizi yordu." dedi.

Fransa'ya giden İbrahim Satılmış da ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini belirterek, "Tatilimizi bitirdik ve dönüşe geçtik. Ancak kuyrukta sorun yaşıyoruz. Bu soruna yetkililerin el atmasını istiyoruz. Kalıcı çözümler olmalı. Önümüzdeki yıllarda bunları yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

- Çöpler temizlenmeye başlandı

Öte yandan sosyal medyada eleştirilere neden olan, araç kuyruğunda bekleyenlerin refüj aralarına attığı çöpler, Karayolları 1. Bölge ve Edirne Belediyesi ekiplerince toplanmaya başlandı.

Ekiplerini çalışmalarını denetleyen Edirne Belediye Meclis Üyesi Mahmut Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin sorumluluk alanında olmasa dahi Türkiye'nin vitrini Kapıkule yolunu temizlemek ve Karayolları ekiplerine yardım için geldiklerini söyledi.

- "Kuyrukta bekleyen vatandaşlarımız çöpleri çöp kutularına atsınlar"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da son günlerde sınır kapılarında yoğun araç trafiği yaşandığını belirtti.

Kuyrukta bekleyenlerden bazılarının çöplerini refüj aralarına atması sonucu oluşan çöp birikmelerinin neden olduğu kirliliği gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Bizim sorumluluk alanımız olmamasına rağmen ekiplerimize talimat vererek özellikle refüjlerde neredeyse çöp yığını haline gelen bölgeleri temizletiyorum. Çünkü Kapıkule, Türkiye’nin giriş kapısı, ülkemizin vitrini, buna vicdanımız el veremez. Bir turiste bizden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı mahcup olmaya gönlümüz razı olmaz.

Bu nedenle tekrar tekrar rica ediyorum; kuyrukta bekleyen vatandaşlarımız çöpleri çöp kutularına atsınlar. Nerede yaşıyor olsak da bu vatan bizim. Çevre temizliğine lütfen dikkat edelim. Yolları açık, çöpler yerlerde değil çöp poşetlerinde, çöp kutularında olsun."

Paris'e gitmek üzere yolda olan Ahmet Taş ise ortaya çıkan görüntünün çirkin olduğunu belirterek, "Bu çöpleri genelde tır sürücüleri atıyor. Tabii bazen gurbetçiler de atabiliyor. Bu yanlış bir şey. Ulu orta yere çöp atılmamalı. Herkes çöpünü çöp kutusuna atsın. Avrupa'da böyle bir şey yok. Şu anda da güzel bir temizlik çalışması var. Onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.