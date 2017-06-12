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Sınır kapısına giden yolda çökme

- İpsala Sınır Kapısı'na giden yolda su borusunun patlamasından kaynaklanan çökme nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Sınır kapısına giden yolda çökme

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde su borusunun patlaması nedeniyle sınır kapısına giden yolda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye içme suyu taşınan ana boru hattındaki patlama nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'na giden kara yolu kenarında, çökmeye bağlı çukur oluştu.

Çökme oluşan alan güvenlik şeridiyle çevrilirken, uluslararası kara yolu statüsündeki yolda trafik tek şeride düşürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçeye en kısa zamanda su vermek ve uluslararası yolu trafiğe açmak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
çöküntüİpsala Sınır KapısıSu Borusu
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