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Sınır kapısında FETÖ operasyonu

- Yunanistan'a gitmeye çalışan 4 kişi FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalandı

Sınır kapısında FETÖ operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a gitmeye çalışan 4 kişi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkmak için İpsala Sınır Kapısına gelen Ö.T, E.T, K.K ve C.İ'nin, yapılan belge kontrollerinde pasaportlarında zayi kayıtlarının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.İ, K.K ve E.T. tutuklanırken, şüpheli Ö.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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