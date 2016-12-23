Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına gelen,...

23 Aralık 2016 Cuma 15:10