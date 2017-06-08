Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Sınır ötesine gıda yardımı

- Beşir Derneği tarafından temin edilen 35 bin ekmek, 25 ton un ve 10 bin kişilik yemek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi

Sınır ötesine gıda yardımı

KİLİS (AA) - Beşir Derneği tarafından Suriye'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için temin edilen gıda maddelerini taşıyan araçlar, bölgeye hareket etti.

Beşir Derneği Kilis Şubesince, Kırşehir'den iletilen 25 ton un ile kentteki lojistik merkezde hazırlanan yemek ve ekmekler, çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda barınan Suriyelilere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Derneğin finans ve muhasebe sorumlusu Salih Kayabekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayların başladığı ilk günden bu yana savaş mağduru insanların yardımına koştuklarını söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun ayırım yapmadan ihtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya gayret ettiklerini anlatan Kayabekir, dünyada 55 ülkede, Türkiye'de de 255 temsilcilikle faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti.

Kayabekir, "Bugün de bir tır un ile 10 bin kişilik sıcak yemek ve 35 bin ekmek gönderdik. Amacımız kardeşlerimizin iftar duasını almak." dedi.

Kayabekir, sığınmacılara yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
KilisSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5