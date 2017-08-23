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Sınır Tanımayan Doktorlara ödül

- Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu, Brain & Behavior Research Foundation'un 2017 Pardes Ruh Sağlığı Ödülü'ne layık görüldü

Sınır Tanımayan Doktorlara ödül

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Beyin ve Davranış Araştırmaları Vakfı (Brain & Behavior Research Foundation), acil durumlar ve insani krizler sırasında çoğu zaman ihmal edilen ruh sağlığı desteği dolayısıyla 2017 Pardes Ruh Sağlığı Ödülü'nün bu sene uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'a verileceğini bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamaya göre, Beyin ve Davranış Araştırmaları Vakfı Bilim Konseyi Başkanı ve New York Presbiteryen Hastanesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Herbert Pardes, ödülü şu sözlerle duyurdu:

"Dünyanın birçok ülkesinde insanlar korkunç bir şiddet, yerinden edilme, istismar, salgın hastalıklar ve toplumsal damgalama ile karşı karşıya. Çoğu zaman bu insanların acil fiziksel ihtiyaçları karşılanmaya çalışılırken eşit ölçüde aciliyet taşıyan ruhsal ihtiyaçları ihmal ediliyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, başka bir ruh sağlığı desteği imkanı ya da umudu olmayan insanlara bu konuda hizmet veren çok güçlü bir kuruluş."

İnsan ya da doğa kaynaklı felaketler sonucunda hayatları yıkıma uğrayan insanlara 20 yılı aşkın süredir psikiyatrik ve psikolojik destek sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar'a ödülü, 27 Ekim'de New York'ta düzenlenecek törenle verilecek.

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2017 Pardes Ruh Sağlığı ÖdülüBrain & Behavior Research FoundationHerbert PardesMSF
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