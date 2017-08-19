Sınıra güvenlik duvarı besiciyi sevindirdi

HATAY - ERDAL TÜRKOĞLU

Türkiye-Suriye sınırı boyunca örülmeye devam eden beton duvar sayesinde hayvan kaçakçılığının önemli ölçüde azaldığı Hatay'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicilerin yüzü gülüyor.

Suriye sınırında yapımı devam eden ve yarısından fazlası tamamlanan güvenlik duvarıyla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı insan girişlerinin yanı sıra kaçak hayvan ve mal girişini de önlemek amacıyla yapılan 4 metre yüksekliğindeki beton bloklar ve arttırılan önlemler, Hatay'da yasa dışı girişimleri önemli oranda engelledi.

Özellikle hayvan kaçakçılarının önüne adeta set koyan duvar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hatay'daki yetiştiricileri rahatlattı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hatay-Suriye sınırında duvar çalışmalarının başladığı ve bir kısmının tamamlandığı 2016 yılı öncesinde, yılda ortalama bin 500 ile 2 bin arası küçükbaş ve büyükbaş kaçak hayvan yakalanıyordu.

Kaçak girişimlerin en yoğun yaşadığı, güvenlik duvarının bir bölümü tamamlanan Kırıkhan, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde geçen yıl yaklaşık 500 küçükbaş ve büyükbaş kaçak hayvan ele geçirilirken, bu sene ise duvar kaçak hayvan girişine engel oldu.

Duvarın yanı sıra termal kameraların yerleştirilerek nöbet noktalarının da arttırıldığı sınır hattında birkaç hayvan kaçakçılığı teşebbüsü, sınırın sıfır noktasında engellendi.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Abdulhay Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'da hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

"Besiciler mutlu"

Geçen yıl başlanan Suriye sınırına duvar çekilme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Denizli, duvarın, kente kaçak hayvan girişini önemli oranda engellendiğini kaydetti.

Bunun Hatay'daki besicileri mutlu ettiğine değinen Denizli, şöyle konuştu:

"Şu an sınırdaki duvar çalışmaları sürüyor. Bu bizi çok mutlu etti çünkü, birçoğu hastalık taşıyan kaçak hayvan girişinin önemli oranda engellenmesi, çiftçileri, besicileri hem hastalıklardan kurtardı hem de ekonomik olarak rahatlattı. Bu duvarın örülmesinde emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

Hatay'da üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki Ömer Vuran da kurbanlık fiyatlarının son zamanlarda tatmin edici olduğunu söyledi.

Fiyatların düzelmesindeki en büyük etkenin Suriye sınıra örülen duvarlar olduğunu belirten Vuran, "Bize hayvancılık atalarımızdan kaldı. Çok şükür hayvancılıktan kazandığımız parayla dört çocuğumu okutup büyüttüm. Suriye sınırına çekilen beton duvarlar öncelikle bizleri çok memnun etti. Ülkeye kaçak hayvan girişi böylelikle büyük oranda kesildi. Bu sayede bizler de mallarımızı değerinde satarak kazanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Güvenlik duvarının kaçak geçişleri engellemesiyle o hayvanlardan gelecek yanı sıra salgın hastalıkları da önlediğini aktaran Vuran, yetkililere teşekkür etti.