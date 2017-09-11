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Sınırda 211 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 211 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri 3 günde yaptıkları kontrollerde merkeze bağlı Köşen ve Uzgaç köyleri...

Sınırda 211 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 211 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri 3 günde yaptıkları kontrollerde merkeze bağlı Köşen ve Uzgaç köyleri ile İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 211 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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