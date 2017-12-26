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Sınırda FETÖ operasyonu

- Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelisi 10 kişi ile bu kişilerin kaçma girişimine yardımcı oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Sınırda FETÖ operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Meriç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 10 kişi ile bu kişilerin kaçma girişimine yardımcı oldukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Büyükdoğanca köyünde 3 otomobili durdurdu.

Otomobillerde bulunan ve yurt dışına kaçma girişiminde oldukları değerlendirilen FETÖ şüphelisi 10 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kaydı tespit edilenler, KHK ile kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Erzurum'da kapatılan, terör örgütü ile ilişkili bir okulun İngilizce öğretmeni, Karabük Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski öğretmen, Karabük'te kapatılan yurt yöneticileri ve üniversite öğrencisi de alıyor.

FETÖ şüphelilerinin kaçma girişimine aracılık ettikleri öne sürülen S.Ç.R (36), T.A. (37) ve S.Ç. (30) de yakalandı.

Şüphelilerin yanında bulunan 4 ile 9 yaşındaki çocuklar da yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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FetöJandarmaSınır
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