ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Suriye'nin Rakka kenti Tel Abyad ilçesinde PKK/PYD'nin gümrük binasına astığı ABD bayrağı ile terör örgütüne ait bez parçalarını kaldırılması, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde memnuniyet yarattı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad'da geçen yıl gümrük binasına asılan ve Akçakale'den de görülebilen ABD bayrağı ile ilçe merkezinin farklı yerlerine asılan terör örgütüne ait bez parçaları, birkaç gün önce kaldırıldı.

Yaklaşık 2,5 yıl önce PYD'nin Tel Abyad'ın kontrolünü eline geçirmesiyle zor günler yaşayan, toprakları ellerinden zorla alınınca çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulan ilçe halkı, ABD bayrağı ile bez parçalarının kaldırılmasının sevincini yaşadı.

Atalarından miras kalan toprakların terör örgütü PYD tarafından işgaline engel olamayan Tel Abyad halkı, en kısa sürede evlerine dönmeyi ümit ediyor.

- "Stratejik bir karar"

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, AA muhabirine, ABD bayrağı ile terör örgütüne ait bez parçalarının kaldırılmasının "stratejik" olduğunu dile getirdi.

PKK/PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin isim değiştirmesinin bayrağın indirilmesinde etkili olabileceğini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Hangi amaçla olursa olsun terör örgütüne ait o bez parçalarını görmek istemiyoruz. İndirilmesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Bunlar isim değiştirince bez parçalarını da değiştirmiş olabilirler. Zaten bunlar isim de değiştirse bez parçalarını da değiştirse hepsi siyasi birer oyundur. Bu yapılanlar örgütün bir panik içinde olduğunu gösteriyor."

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede ise bayrakların kaldırılmasının ABD ve terör örgütü PKK'nın projesi olduğunu söyledi.

Bunun Türkiye'nin tansiyonunu düşürmek için yapılan bir senaryo olduğunu düşündüğünü anlatan Dede, "Bu ABD'nin emriyle yapılmış bir harekettir. Terör örgütü bizim ülkemizde bizim insanlarımızı katlederken bu uygulamaların anlamsız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Suriyeli Ahmed Musa da kendi topraklarında bir terör örgütüne ait bez ve yabancı bir ülkeye ait bayrak görmenin çok acı olduğunu dile getirdi.

Bez parçaları ve bayrağın tekrar asılmamasını temenni eden Musa, "İnşallah bu örgüt topraklarımızdan çıktığı zaman daha çok sevineceğiz. Kendi bayraklarımızın dalgalandığı günleri inşallah göreceğiz." diye konuştu.



