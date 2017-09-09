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Sınırda terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen bir grup yakalandı

- Edirne'de, Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmek isteyen 2 kişi ile bu kişilere kılavuzluk yaptığı öne sürülen bir Suriyeli yakalandı

Sınırda terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen bir grup yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmek isteyen 2 kişi ile bu kişilere kılavuzluk yaptığı öne sürülen bir Suriyeli yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri Meriç Nehri kenarındaki devriyeleri sırasında Serem köyü yakınlarında sınırı yasa dışı geçmeye çalışan bir grubu yakaladı.

Gruptakilerden M.T (28) ile K.C.B (22) hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı bulunduğu belirlendi ve bu kişilerin terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddia edildi.

Üzerinden herhangi bir tanıtıcı belge, kimlik çıkmayan Suriyeli'nin kimliğini tespit çalışmaları ise sürüyor.

Gözaltına alınan 3 kişinin Meriç İlçe Jandarmasındaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DHKPCEdirneJandarma
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