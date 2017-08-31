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Sınırdaki hakim tepelere Türk bayrağı

- Kilis Belediyesi, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolündeki Afrin ilçesinin karşında yer alan hakim tepelere Türk Bayrağı dikilmesi için çalışma başlattı

Sınırdaki hakim tepelere Türk bayrağı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolündeki Afrin ilçesinin karşında yer alan hakim tepelere Türk Bayrağı dikilmesi için çalışma başlattı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşındaki alanda başlatılan zemin hazırlama ve beton blokların yerleştirilmesi çalışmaları sürerken, Suriye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle görülebilen ilk Türk bayrağı Resul Osman Dağı Mesire Alanında göndere çekildi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır bölgesine hakim tüm tepelere bayrak dikilmesi adına bugün ilk adımı attıklarını söyledi.

Kara, "Sınırda duvar çalışmaları bitme noktasına geldi. İlk Türk bayrağımızı bugün göndere çektik. Projenin tamamlanmasıyla göndere çekilen bayraklarımız Suriye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle görülebilecek." diye konuştu.

Kara, önümüzdeki günlerde Şeyh Muhammed Bedevi Türbesinin bulunduğu tepede ikinci Türk bayrağının göndere çekileceğini de sözlerine ekledi.

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