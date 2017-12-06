Sınırı geçmeye çalışan DEAŞ şüphelileri yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla sınırda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi sınırında, Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan M.G, F.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.
DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.