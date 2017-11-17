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Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de sınırda hudut askerlerince FETÖ şüphelisi 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

EDİRNE (AA) - 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyesi görevindeki hudut askerleri Yunanistan sınırındaki devriyelerinde yasal olmayan yoldan sınırın karşısına geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.

"Hudut kartalları" olarak da bilinen hudut askerleri 4 şüpheliyi gözaltına alırken, grupta bulunan 3 çocuk ve şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yapılan incelemede, şüphelilerin, haklarında aranma ve yurt dışı çıkış yasağı kararı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ihraç edilen S.Ö, eski maliye müfettişi H.T, Dışişleri Bakanlığı eski memuru A.V ile aranma kaydı bulunmayan ev hanımı F.Y olduğu belirlendi.

Bu arada S.Ö ile H.T'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürüldü.

Muhabir: Salih Baran

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Anahtar Kelimeler:
EdirneFetöşüpheliTürkiye
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