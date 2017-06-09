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Sinop Üniversitesinde mezuniyet töreni

- Rektör Prof. Dr. Dalgın: - "İnşallah yakın zamanda artık iddialı arkeologlar, tarihçiler ve ilahiyatçılar mutlu şehrin mutlu üniversitesinde yetişecektir"

Sinop Üniversitesinde mezuniyet töreni

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Şehir stadyumunda düzenlenen törende 2 bin 318 öğrenci, mezun olma heyecanı yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin 10. kuruluş yılında 2 binin üzerinde öğrenci mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mevcutların yanı sıra yeni açılan ve açmayı planladıkları bölüm ve programlarla üniversitelerinin şehrine ve yöresine katma değer katmaya devam edeceğini dile getiren Dalgın, şöyle konuştu:

"İnşallah yakın zamanda artık iddialı arkeologlar, tarihçiler ve ilahiyatçılar mutlu şehrin mutlu üniversitesinde yetişecektir. Kaymakam ve valilerimizin bir kısmı Sinop Üniversitesi mezunları arasından atanacak. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını biliyoruz. Başarı, saygı ve sevgi, karşılıklı anlayış çerçevesinde yapılan ısrarlı çalışmaların, özellikle başarılı ekip çalışmasının ürünüdür. Sinop Üniversitesinin başarısının arkasında da birbirlerine kenetlenmiş akademik ve idari personelimiz bulunmaktadır. Mezun öğrencimizi yürekten kutluyor, yarınların, sizlere sağlık, mutluluk, başarı ve umut dolu günler getirmesini diliyorum."

Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Törende eğitim ve sağlık fakülteleri öğrencileri de meslek andı içti. Daha sonra tüm mezun öğrenciler, diplomalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Sertel, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile öğrencilerin aileleri de katıldı.


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