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Sinop'ta 2. Uluslararası Mutluluk Festivali başladı

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, 2. Uluslararası Mutluluk Festivali, yurt içi ve yurt dışından dans toplulukları ile...

Sinop'ta 2. Uluslararası Mutluluk Festivali başladı

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, 2. Uluslararası Mutluluk Festivali, yurt içi ve yurt dışından dans toplulukları ile bazı sanatçıların katılımıyla başladı.

Güç Birliği Derneğince Sinop Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve üç gün sürecek festival kapsamında, eski otogar mevkisinden başlayan ve Uğur Mumcu Meydanı'nda sone eren kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş boyunca festivale Bulgaristan'dan katılan dans grubu topluluğu çeşitli gösteriler sergilerken, Sinop Belediyesine ait bando takımı da çaldıkları müziklerle söz konusu gruba eşlik etti.

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Derya Kökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı bir kentte, mutluluk festivali yapmayı çok anlamlı bulduklarını söyledi.

Dünyada barışın ve sevginin hakim olmasını istediklerini ifade eden Kökdemir, "Bunun da mutlu insanlarla ancak olabileceğini düşünüyoruz. Mutluluğun olduğu yerde kavga, kargaşa ve savaş olmaz. O açıdan bu festivalle Sinop'tan tüm dünyaya mutluluk yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Kökdemir, festival süresince konser, söyleşi, resim sergisi ve futbol turnuvası gibi çok sayıda etkinliğin yapılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
(TÜİKSinop BelediyesiSinop Güç Birliği Derneği Başkanı Derya Kökdemir
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