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Sinop'ta 9 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, yatağında ölü olarak bulundu. Çakıroğlu Mahallesi'nde 9 yaşındaki Murat Yılmazer sabah uyanmayınca, annesi Dilek Yılmazer uyandırmak için odasına girdi. Hareketsiz şekilde yattığını...

Sinop'ta 9 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, yatağında ölü olarak bulundu.

Çakıroğlu Mahallesi'nde 9 yaşındaki Murat Yılmazer sabah uyanmayınca, annesi Dilek Yılmazer uyandırmak için odasına girdi.

Hareketsiz şekilde yattığını görünce komşularından yardım isteyen anne, çocuğu özel araçla 75. Yüzyıl Boyabat Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan muayenede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çalıştığı inşaatta haberi alan ve hastaneye gelen baba Adem ile anne Dilek Yılmazer, gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis, çocuğun ölü bulunduğu evde inceleme yaptı, Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çocuğun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

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