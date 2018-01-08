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Sinop'ta aracın çarptığı kadın öldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Sinop'tan Samsun yönüne giden Selami Savruk idaresindeki 55 LD 092 plakalı otomobil, Dereyi mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışan Elif Özkan'a (37) çarptı....

Sinop'ta aracın çarptığı kadın öldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sinop'tan Samsun yönüne giden Selami Savruk idaresindeki 55 LD 092 plakalı otomobil, Dereyi mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışan Elif Özkan'a (37) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Savruk ise kaza yerinden 500 metre ileride aracını durdurarak, polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Savruk, jandarma ekiplerine teslim edildi.






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Anahtar Kelimeler:
Dereyi MevkisiElif ÖzkanSamsunSinop
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