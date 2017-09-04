Sinop'ta otomobil menfeze devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, otomobilin menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Altunbaş idaresindeki 06 YA 7576 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak menfeze devrildi.
Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobildeki Kazım Pekcan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Altunbaş ile Selanur Şahin, 112 acil servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Pekcan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.