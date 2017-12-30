Sinop'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Erdoğan Delihasanoğlu (36) idaresindeki 55 NV 183 plakalı otomobil, Çulhalı köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Zeynep (35) ve oğlu Emir Delihasanoğlu (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesin kaldırıldı.
Bu arada, Orhan Çakır'ın (30) kullandığı 55 TH 257 plakalı otomobil de aynı yerde kayarak şarampole yuvarlandı ve 55 NV 183 plakalı otomobile çaptı.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada araçta hasar oluştu.
Karayolları ekipleri, kazanın ardından buzlanma olan bölgede tuzlama çalışması yaptı.