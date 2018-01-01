Sinop'ta otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Ayancık yönünde giden Adem Torluoğlu idaresindeki 34 HZ PG yabancı plakalı otomobil, Sinop-Ayancık karayolunun 25. kilometresinde aynı yönde seyreden plakası henüz belirlenemeyen Nurettin Yıldız'ın kullandığı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Torluoğlu ise Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.
Yıldız'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.