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Sinop'ta sağanak su baskınına neden oldu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. İlçede akşam başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, özellikle...

Sinop'ta sağanak su baskınına neden oldu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

İlçede akşam başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, özellikle Kumluk, Yıldız ve Camikebir mahallerinde yağış sebebiyle tıkanan rögarları açmak ve evlere dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun başladığı andan itibaren gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Belediyenin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Çakıcı, "Bize gelen ilk bilgilere göre 10 civarında vatandaşımızın evini su basmış. Bu evlerdeki su tahliye işlemi devam ediyor. Ekiplerimiz yağmurun verdiği olumsuzluklar giderilene kadar görev başındadır." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Boyabat IlçesiSinopYağmur
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