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Sinop'ta telefonla dolandırıcılık iddiası

- Telefonla ulaştığı kadını, "kimliğiniz dolandırıcılık olayında kullanılmış" bahanesiyle para ve altınlarını alarak dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı - Zanlının kadından aldığı para ve altınlar sahibine iade edildi

Sinop'ta telefonla dolandırıcılık iddiası

SİNOP (AA) - Sinop'ta, telefonla aradığı kadını, para ve altınlarını alarak dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Nuriye Kaya'yı (53) telefonla arayan Bekir S. (32) "kimliğiniz dolandırıcılık olayında kullanılmış" diyerek kadının para ve altınlarını istedi.

Kaya, çantaya koyduğu para ve altınları zanlının belirttiği adrese götürdü. Çantayı zanlıya teslim ettikten bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kaya, polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, zanlının otobüsle Samsun'a hareket ettiğini belirledi.

Alaçam ilçesinde durdurulan otobüste yakalanan zanlının üst aramasında, 3 bin 895 lira para, 23 çeyrek ve 6 gram altın ile birer altın bileklik ve gerdanlık ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı, para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.


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