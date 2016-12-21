Sinop'ta tuğla yüklü kamyon yandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta tuğla yüklü bir kamyon, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Murat idaresindeki 45 YA 9303 plakalı tuğla yüklü kamyonda, Çakıldak köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün araçtan inmesinin ardından Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Sinop-Kastamonu karayolu, yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü.