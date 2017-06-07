Sinop'taki cinayet

SİNOP (AA) - Sinop'ta, eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.
Eşi Necip Yeşilbaş'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Şengül Yeşilbaş'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen bir çocuk annesi Yeşilbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sinop merkeze bağlı Bektaşağa köyünde dün, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şengül Yeşilbaş (27) eşi Necip Yeşilbaş'ı (27) bıçaklamış, ambulansla hastaneye kaldırılan Necip Yeşilbaş kurtarılamamıştı. Şengül Yeşilbaş ise gözaltına alınmıştı.