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"Sinyal kesici" ile hırsızlık yapan zanlılar suçüstü yakalandı

- Ankara'da polislerin iki aylık takibi sonucu suçüstü yakalanan iki şüphelinin, sinyal kesici cihazla kapılarının kilitlenmesini engelledikleri 12 araçtan hırsızlık yaptıkları belirlendi

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN/ SERTAÇ BULUR - Başkentte sinyal kesici (jammer) kullanarak, kapılarının kilitlenmesini engelledikleri araçlardan hırsızlık yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde otodan hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık zanlılarının sinyal kesici ile araçların kapılarının uzaktan kumandayla kapanmasını engellendiklerini belirledi.

Aynı yöntemle 12 otomobilden hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliler Faruk G. ve Bülent E'yi takibe aldı.

Takibi yaklaşık iki ay sürdüren ekipler, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'ndeki semt pazarına alışveriş için gelen kişilerin araçlarının park edildiği alanda iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 50 suçtan kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AnkaraJammerOtodan Hırsızlık
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