ASTANA (AA) – Kazakistan’ın başkenti Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri 12. Toplantısı yapıldı.

Rixos Oteli'nde yapılan toplantıya ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid Alimov, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Vladimir Jumakanov, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Temir Cumakadırov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Abdurahim Kaharov, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Mahmudov ve Çin Güvenlik Konseyi Sekrteri Guo Shengkun katıldı.

Toplantının ana gündemini uluslararası terörizm ve yasa dışı uyuşturucu trafiğiyle mücadele konuları oluşturdu.

Basına kapalı toplantının ardından ŞİÖ Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Alimov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Jumakanov, toplantının sonuçlarına ilişkin brifing verdi.

Jumakanov, haziran ayında yapılacak ŞİÖ Astana Zirvesi'ne hazırlık olarak düzenlenen toplantıda ŞİÖ ülkeleri arasındaki etkileşim mekanizmalarının geliştirilmesi, çağın tehditlerine karşı mücadelede iş birliğinin artırılması konularının görüşüldüğünü belirtti.

“Toplantıda terörizm ve aşırılık, uluslararası organize suç, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğine karşı mücadelede etkileşimi güçlendirmek konusunda anlaşmaya varıldı.” diyen Jumakanov, Kazakistan’ın kalıcı barış ile istikrarının sağlanması ve ŞİÖ potansiyelinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Alimov ise ülkelerin aktif ve etkin etkileşimi sayesinde ŞİÖ platformunun yüksek güvenlik seviyesinden sorumlu olduğuna işaret ederek, “ŞİÖ, sorumluluk alanındaki bölgelere saldırıları engelleyerek, dış tehditlere karşı direnmeyi başarıyor.” İfadelerini kullandı.

- Hindistan ile Pakistan tam üyeliği onaylanacak

Konuklar, daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı konutunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ŞİÖ’nün Astana zirvesinde Hindistan ve Pakistan’ın tam üyeliğinin kabul edilmesinin planlandığını ve bunun bölgedeki iş birliğine ivme kazandıracağını dile getirdi.

ŞİÖ işbirliğinin Birleşmiş Milletler, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve başka uluslararası ve bölgesel kurumlarla genişletilmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Nazarbayev, bunun örgütün kalkınmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi, 8-9 Haziran’da Astana’da yapılacak.

